Meta de inflação deve cair para 4,25% em 2019

Após 15 anos de balizamento da inflação no nível de 4,5%, a meta inflacionária central de 2019 deve ser ligeiramente menor, de 4,25%, segundo 29 das 31 expectativas coletadas na pesquisa do Projeções Broadcast. O levantamento tem uma previsão de permanência em 4,5% e uma de declínio para 4%.

As estimativas dão força para o mercado apostar que essa será a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) na reunião de quinta-feira. Os economistas consultados também argumentam que a queda para 4% poderia ser arriscada neste momento em que as incertezas políticas enevoam o cenário.

Em outro levantamento, realizado no inicio de março, de 25 instituições, 17 viam o possível novo alvo entre 4% e 4,25%. Desse total, oito afirmavam não acreditar em mudança de meta.

A estimativa mediana para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2019 também ficou em 4,25%, a partir do intervalo de 4% a 4,5%. Já as previsões para 2018 variam de 3,9% a 4,5%, com mediana de 4,3%.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconheceu nesta sexta-feira, 23, que a redução da meta de inflação para 2019 é uma possibilidade importante, mas ponderou não haver pré-decisão. “Temos boas condições para analisar qual será a meta para 2019”, disse, ao citar a queda da inflação corrente e das expectativas.

Para alguns analistas, se a meta ficar inalterada, pode ocorrer uma desancoragem das expectativas. “A manutenção da meta em 4,5% poderia ser mal recebida pelos mercados, então vale a pena acompanhar a decisão com atenção”, avaliou a Rosenberg Associados, em relatório.

O economista-chefe da Garde Asset, Daniel Weeks, afirma que essa manutenção poderia elevar as expectativas para 2019. “A redução da meta é uma decisão ‘barata’ para o Banco Central e daria boa sinalização ao mercado”, disse, ressaltando que a mudança não prejudicaria o atual ciclo de corte de juro.

Weeks acredita que o CMN optará por uma meta de 4,25%, mas a escolha pelo patamar de 4% sinalizaria que o governo continuaria no esforço de aprovação das reformas. Essa é a aposta do economista-chefe do Rabobank Brasil, Mauricio Oreng. “Acho que deveria ir para 4%, mas pode ser que fique em 4,25%”. Essa é a razão que leva o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, a descartar a opção da redução mais intensa de 4%. “Só veria possível se não houvesse a crise política e se a reforma da Previdência tivesse sido aprovada”.