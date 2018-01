Meta de inflação deve ser superada pelo terceiro ano consecutivo A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para a inflação de 2003, de 4%, com margem de erro de 2,5 pontos porcentuais, não será atingida pelo terceiro ano consecutivo. A constatação já foi feita em análises do Banco Central e analistas de mercado estimam que o IPCA deste ano deverá atingir 11%, ficando pouco abaixo do registrado em 2002. A meta do conselho atende às definições da política econômica e serve como base inicial das metas para o ano definidas com o FMI. Normalmente é revisada nos períodos de renegociação do acordo com o Fundo, que ocorre de três em três meses. O sistema de metas de inflação foi adotado no Brasil em março de 1999 pelo então presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e deverá prosseguir no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo já anunciou o ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A inflação ficou dentro da margem definida pelo conselho em 1999 (8,9%, dentro do teto de 10%) e 2000 (5,97%, no centro da meta de 6%). Ultrapassou em quase dois pontos porcentuais o teto de 6% da meta de 2001 (7,67%) e extrapolou a meta de 2002 (12,53% para um teto de 5,5%). O economista Ricardo Braule, membro do conselho consultivo do IPCA, disse que dificilmente a meta será cumprida neste ano, mas que esse é um processo natural, ainda que seja importante que a meta seja perseguida. "Ninguém tem bola de cristal, sobretudo diante de fatores inesperados como alta do dólar", disse. Para ele, o importante é que o sistema de metas mantenha a atual transparência e credibilidade. O economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Salomão Quadros avalia que a inflação ao consumidor em 2003 sofrerá efeitos das fortes altas registradas no atacado no ano passado. Ele afirmou que vários contratos são reajustados com base nos índices acumulados de 12 meses, que levam em conta as altas variações de 2002, como eletricidade residencial e tarifas de água e esgoto.