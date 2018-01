Meta de inflação para 2003 deveria ser aumentada, diz Werlang O ex-diretor do Banco Central e professor da Fundação Getúlio Vargas Central, Sérgio Werlang, defendeu hoje, durante o seminário "Economia Bancária e Crédito", um aumento na meta inflacionária de 4% para 8% ou 9% em 2003. Segundo ele, seria uma meta mais realista e essa revisão deveria ocorrer nos primeiros meses do próximo governo. Werlang lembrou que a política monetária demora entre seis e nove meses para produzir efeitos e por isso a revisão deveria ocorrer o mais rápido possível. Ele defendeu também, durante o seminário promovido pelo Banco Central, um aumento no superávit primário dos atuais 3,75% do Produto Interno Bruto, para 4,5% e 5% em 2003. Segundo Werlang, esse aumento no superávit primário produziria maior estabilidade econômica. Ele classificou como necessária a alta na taxa básica de juros - de 22% para 25% - anunciada quarta-feira pelo Banco Central. Ele justificou o recuo nas cotações do dólar nos últimos dias pelos sinais mais claros de política econômica coerentes que devem ser adotados pelo próximo governo, além da melhoria na rolagem de dívida externa.