Meta de inflação para 2004 não deve mudar, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou hoje que não há nenhuma previsão de mudança da meta de inflação para 2004. "A princípio, nós vamos confirmar a meta", afirmou o ministro, ao chegar para a reunião da Camex. A meta de inflação para o próximo ano é de 5,5%. O ministro disse que o governo ainda está fazendo os estudos sobre o resultado da política monetária nos últimos anos para indicar a meta de 2005, que será fixada na reunião deste mês do Conselho Monetário Nacional (CMN). O ministro também disse que não há previsão de aperfeiçoamento do sistema de metas. "Eu, particularmente, acho que deve permanecer o sistema atual", afirmou. Segundo ele, o sistema de metas é o melhor instrumento para o controle da inflação "em voga" no mundo econômico. Palocci disse que vinha de um encontro com o ministro da Economia argentino, Roberto Lavagna, que estuda a adoção do sistema de metas de inflação no país. Na Argentina, o controle da inflação é feito por meio dos agregados monetários. "O mundo todo caminha para o sistema de metas", afirmou.