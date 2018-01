Meta de racionamento pode cair para 5% em 2002 O ministro-chefe da Casa Civil e coordenador da Câmara de Gestão da Crise de Energia (CGCE), Pedro Parente, disse há pouco que com a utilização do programa emergencial de redução de consumo de energia a meta de corte para consumidores residenciais poderá cair de 20% para 5% em 2002. "Esta estimativa é feita considerando o pior cenário possível", afirmou. Segundo ele, esta meta se refere à hipótese de os níveis de reservatórios estarem com 61% de sua capacidade e haver 3 mil MW de energia adicional adquiridos por meio do programa. Além disso, ele esclareceu que a nova meta não incidirá sobre o patamar de economia já alcançado este ano e só entrará em vigor se o regime de chuvas não atingir 61% da média histórica brasileira. De acordo com Parente, os cálculos da GCE levam em consideração a elasticidade de consumo em relação à capacidade de economia de energia dos consumidores. "Se as usinas do Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT) entrarem em operação e houver 77% da média histórica de chuvas, não haverá racionamento em 2002", esclareceu. Sobre declarações do presidente Fernando Henrique Cardoso publicadas hoje na imprensa alemã, e que dão conta de que não há risco de os apagões serem adotados este ano, Parente afirmou que, com base nos dados técnicos, ele só pode garantir que os cortes temporários estão descartados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste até o fim de setembro e, nas quatro próximas semanas, na região Nordeste. O ministro disse ainda que para 2003 as expectativas são mais otimistas. "Esperamos um quadro de completa normalidade, desde que todas as medidas sejam aplicadas".Com relação ao pagamento do bônus, ele relatou que o governo federal, no âmbito da GCE, ainda discute uma fórmula para efetuar o pagamento do benefício aos consumidores que superaram a meta estabelecida pelo plano de racionamento.