Meta do governo é atrair US$ 20 bi em investimentos, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou nesta sexta-feira, em Davos (Suíça), que a meta do governo é atrair US$ 20 bilhões em investimentos para o Brasil em 2005. Em entrevista à Radiobrás, ele explicou que a aprovação do projeto das Parcerias Público-Privadas (PPPs) e as reuniões que o governo tem feito no exterior para mostrar aos empresários estrangeiros que vale a pena investir no País ajudarão a atingir essa meta. "Os números são recordes e mostram a baixa do risco Brasil. As conversas com investidores e políticos em Davos prometem", afirmou Furlan, acrescentando que a primeira viagem internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no novo avião presidencial "levará para o Brasil projetos que darão para pagar os custos da aeronave". O ministro participa nesta sexta-feira do workshop "América Latina 2020: Assegurando Prosperidade para Muitos", que faz parte do Fórum Econômico Mundial. Ainda hoje, Furlan acompanhará a comitiva presidencial em eventos paralelos.