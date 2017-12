Meta é cumprida por 81% dos clientes da Light A Light - que atende 3,4 milhões de pessoas em 31 municípios do Rio de Janeiro - já faturou 2.607.257 contas de baixa tensão desde o dia 3, referentes aos primeiros quinze lotes de faturamento. Desse total, 81 % dos clientes atingiram a meta de consumo e 19 % (498.116) ficaram acima da meta estabelecida. Apenas 4,3% (112.019) dos clientes faturados pagarão contas com sobretaxa. Do total de clientes que consumiram abaixo da meta, 54% (985.104) receberão o bônus na própria conta de julho, na proporção de R$ 2 para cada R$1 economizado em relação à meta definida por terem consumo abaixo de 100kWh. Os demais, em torno de 840.072 clientes, com consumo superior a 100kWh, receberão o crédito do bônus na conta de agosto, na proporção de R$ 1 - no máximo - para cada R$ 1 economizado, dependendo da arrecadação da sobretaxa deste mês.