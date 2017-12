Meta é levar 45 produtores para feira orgânica na Alemanha Dentro da estratégia de aproximar os micro e pequenos produtores brasileiros de alimentos orgânicos do mercado externo, tendo como porta o território alemão, a Câmara Brasil-Alemanha começou os trabalhos para fechar o grupo de empresas nacionais que representarão o País na Biofach 2004, maior feira mundial do setor. De acordo com o órgão, que conta com o apoio da Apex-Brasil, a meta é levar cerca de 45 produtores para o evento 25 no estande do Sebrae. Por lá, o desafio são as rodadas de negócios com empresários alemães que a Câmara promete agendar. Em 2003, as 40 empresas que participaram da feira levantaram US$ 5,5 milhões em pedidos após o evento, cerca de 10% das vendas projetadas para o setor no ano. Até agora cinco empresas confirmaram presença na Biofach 2004. Até o fim de janeiro, a Câmara pretende finalizar o grupo de expositores que seguirá para a Alemanha e, em conjunto com a Apex-Brasil e a Akademie Messe Frankfurt, iniciar o treinamento para que os produtores brasileiros aproveitem o máximo as oportunidades de fechar negócios ao longo do evento. A maioria das empresas participantes da Biofach produz açúcar, café, cachaça, suco de laranja e soja orgânicos. Na edição passada, nomes como Agropalma, de óleos vegetais, Native, maior produtora do País de açúcar orgânico, e Sindicafé, marcaram presença no evento. A Biofach 2004 acontece de 19 a 22 de fevereiro, em Nuremberg, na Alemanha. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas com o Departamento de Feiras da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Alemanha, pelo telefone (0XX11) 5187-5211 ou no site www.ahk brasil.com.