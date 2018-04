Meta é ser o McDonald''s das cervejarias A AmBev entra para ganhar e seus executivos não se intimidam em assumir posições de liderança, mesmo em áreas aonde são novos no negócio. "Vamos ser o McDonald?s", diz o diretor de Novos Negócios da megacervejaria, João Paulo Badaró. O projeto de vender chope Brahma por outros canais de comercialização por meio de franquias começou em 2003 e vai fechar o ano com 730 pontos. "Somos o terceiro franqueador do País, abaixo das redes McDonald?s e Bob?s." A companhia avaliou que as franquias seriam a forma mais rápida de padronizar práticas de gestão. O medo inicial era a rejeição de donos de bares. "Isso não aconteceu porque a presença de quiosques ou carrinhos puxa as vendas no entorno", diz Badaró. O que lhe dá essa segurança é o baixo rotatividade dos franqueados da Brahma, que não supera 5%, contra 20% do setor. Hoje são 290 quiosques espalhados pelo Brasil, 390 proprietários de carrinhos, 35 lojas de venda em domicílio Chopp Brahma Express e cinco bares. As concorrentes diretas da AmBev também investem no sistema. A Femsa, dona de Kaiser e Sol, tem 12 pontos de venda Chopp Sol Delivery. Já a Schincariol, por meio de sua empresa Sonar Serviços e Franquias, administra 17 bares e pontos de venda em aeroportos para as marcas Devassa e Eisenbahn.