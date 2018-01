Meta fiscal de 2017 dificilmente trará superávit, diz Meirelles

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira, 29, que dificilmente a meta fiscal para 2017, que será anunciada pelo governo na próxima semana, trará uma previsão de superávit. "Uma virada tão forte, depois de um déficit de R$ 170 bilhões, seria muito irrealista", afirmou.

Meirelles não quis antecipar o número e afirmou que o governo está estudando cuidadosamente os dados. "O número a ser divulgado será realista, sério, levando em conta não só o teto das despesas, mas uma visão realista das receitas", disse.

O ministro ressaltou que, ao mesmo tempo que estabelece a meta, o governo já está apresentando as medidas para reverter o quadro atual, como a delimitação de um limite para despesas públicas. "O teto dos gastos permitirá que o Brasil volte a ter saldos primários suficientes para pagar juros e amortizar a dívida. Se isso tudo acontecer, a expectativa é que o juro real da economia passe a cair", disse.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Medidas duras. Após críticas que o governo teria superestimado a meta fiscal deste ano, Meirelles, afirmou que a meta de 2016 pressupõe negociações duras para que não seja ultrapassada. “É uma visão realista, porém dura. Pressupõe negociações duras e difíceis para que fique só nisso e também um trabalho grande de arrecadação. Aperfeiçoar normas para aumentar ao máximo a arrecadação”, disse.

Segundo ele, há pressão para que todos os problemas do País sejam atacados ao mesmo tempo. O foco, agora, é a questão fiscal. “Na economia, na saúde, como na guerra e na política, é preciso focar no que é mais importante”, afirmou. Para ele, é preciso fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. “O longo prazo demora, mas chega”, disse, ressaltando que problemas continuarão se não começarem a ser resolvidos agora.

Recessão. Segundo Meirelles, a situação fiscal do País e dos Estados é muito difícil, com pouco espaço para investimentos. Sem a implementação de medidas, esta poderia ser a maior recessão do País desde que o PIB começou a ser medido, em 1902.

Para ele, a causa principal do problema é a queda da confiança que veio da questão fiscal. Em seminário sobre retomada do crescimento, lembrou que a despesa pública vem crescendo mais que a receita, o que faz a dívida pública crescer.

Meirelles explicou que a dinâmica gera um ciclo negativo, já que o aumento da dívida gera desconfiança e eleva os juros. “Temos que reverter este quadro”, disse. “A primeira coisa a fazer é dizer a verdade, ser realista. A verdade ilumina”.

Em seu discurso, disse que a confiança, que caiu fortemente nos últimos anos, está voltando a crescer. “Estamos no caminho certo”, afirmou. De acordo com o ministro, a Proposta de Emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos, quando aprovada pelo Congresso, vai mudar a estrutura fiscal do País e a dinâmica da dívida pública.

“Passada a crise política, a incerteza política, aprovada a PEC do teto dos gastos, tenho certeza que a confiança vai aumentar ainda mais. Com confiança, a recuperação que pode ser mais rápida do que parece”, avaliou.

Meirelles ainda apresentou uma faceta otimista da recessão, ao afirmar que um mesmo ideograma chinês pode significar crise e oportunidade. “Esta crise nos dá oportunidade de resolver problemas fiscais vindos desde a Constituição de 1988”, disse.