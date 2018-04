Meta fiscal de 3,3% do PIB em 2010 será cumprida, diz Mantega

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quarta-feira, 29, que há um compromisso do governo em cumprir a meta de superávit primário de 2010, que está definida em 3,3% do PIB. "Em 2010, vamos retomar o patamar de superávit primário dos anos anteriores. Em ano eleitoral, o governo manterá a austeridade dos últimos anos", disse Mantega, destacando que isso ocorrerá sem prejuízo dos programas sociais e dos investimentos públicos.

Mantega afirmou que não é verdade que há descontrole de gastos de custeio e lembrou que essas despesas estão em um nível semelhante ao verificado em 2007. "Os gastos de custeio não estão crescendo acima do desejado", avaliou. Em relação aos gastos com pessoal, o ministro reconheceu que essas despesas estão de fato subindo, mas disse que ainda estão abaixo de 5% do PIB. Ele lembrou que em 2002, ainda no governo anterior, esses gastos estavam acima de 5% do PIB. "Não há descontrole dos gastos com pessoal", disse.

O ministro reiterou que o governo vai cumprir as metas fiscais de 2009 e 2010, mesmo que tenha de cortar gastos para isso e destacou que a relação dívida/PIB deve cair. "Não estamos preocupados com a dívida. A trajetória dela é descendente", afirmou.

Situação fiscal

Mantega também disse que a situação fiscal do País deve melhorar no segundo semestre, refletindo a recuperação da atividade econômica e seu impacto positivo nas receitas. O ministro lembrou que a queda no superávit primário neste ano reflete a perda de receitas por conta da crise econômica e das desonerações feitas para enfrentamento da situação e também a decisão do governo de manter seus investimentos e gastos sociais para estimular a economia.

Mantega disse que a atuação do governo foi bem sucedida e lembrou que alguns analistas já estão dizendo que o País saiu da crise.

Quanto ao déficit registrado nas contas do governo, o ministro afirmou que não há motivo para surpresas. Segundo ele, esse resultado já estava previsto quando o governo anunciou, há dois meses, a redução da meta de superávit primário de 2009. "Está tudo sob controle", disse, argumentando que a situação fiscal reflete a política anticíclica adotada pelo governo para enfrentar a crise internacional. De acordo com Mantega, essa política era necessária, deu resultados e a economia voltou a crescer.

Segundo o ministro, a confiança dos agentes econômicos vêm subindo no Brasil e sobe mais do que em outros países. Ele disse que o Brasil vai chegar em 2009, apesar das previsões céticas, com o crescimento positivo. Para Mantega, não há pessimismo entre os economistas com relação à política fiscal, mas sim várias declarações favoráveis ao Brasil. "Todos estão dizendo que o Brasil está saindo fortalecido. Não vejo pessimismo. É claro que tem uns que entram em pânico com um resultado um pouco menor".