Meta fiscal do governo é mantida em 3,80% até 2010 A economia do setor público em 2008 (superávit primário) será de 3,80% do PIB, o equivalente a R$ 105,07 bilhões, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério do Planejamento. A LDO, que baliza a elaboração do orçamento, indica a mesma meta de 3,80% do PIB também para 2009 e 2010. Ainda de acordo com o documento, a projeção do governo para o crescimento do PIB em 2007 é de 4,5%. "A continuidade da expansão do investimento privado, beneficiada principalmente pela redução da taxa de juros e pelo consumo das famílias, estimulado pela manutenção do crescimento da massa salarial e do crédito pessoal mais barato, deverá contribuir para este desempenho." A LDO, que chega hoje ao Congresso, prevê para o triênio 2008-2010 expansão real do PIB de 5% ao ano. Para a inflação, a LDO trabalha com o Índice de Preços ao Consumidor amplo (IPCA) na meta de 4,5% ao ano para o período de 2007 a 2010. O documento prevê uma trajetória declinante na taxa de juros real. Para 2007, a previsão é que a Selic, a taxa básica de juros da economia, alcance dezembro em 7,3% ao ano, fechando 2008 em 6,3%, 2009 em 5,6%, e 2010 em 5,2% ao ano. Já em relação à taxa de câmbio, o movimento previsto é inverso. O governo trabalha com o dólar fechando 2007 em R$ 2,17, subindo para R$ 2,23 no fim de 2008, para R$ 2,33 em dezembro de 2009, e em R$ 2,37 ao final de 2010.