Meta poderá ser reduzida com aumento das chuvas Se as chuvas ajudarem no fim do ano, os brasileiros podem ter uma boa notícia: há a possibilidade de a meta de racionamento de energia elétrica ser reduzida. Os otimistas de Brasília cogitam até que a meta de economia possa chegar a 5%, contra a atual de 20%. Segundo o vice-presidente da Eletropaulo, Luiz Hernandes, "não há nada oficial, mas se as chuvas ajudarem em novembro, a meta poderá ser aliviada". Segundo a meteorologista Gilca Palma, da Climatempo, a previsão para os próximos meses é de que haja precipitações normais a partir de setembro. Mesmo que as chuvas não sejam excepcionais, deverão ter um volume bastante superior ao registrado neste mês. De acordo com Rodrigo Aguiar Lopes, gerente da Ecoluz - consultoria especializada em projetos de energia -, é possível que haja essa redução na meta porque uma boa parcela da população está conseguindo economizar além do exigido pelo racionamento. "Antes de o governo dizer que a meta estava sendo atingida, o número já tinha sido alcançado. Mas sabe como é o brasileiro: se ele sabe que a meta foi alcançada, fica mais folgado". Para o consultor Ricardo da Silva David, dizer que será possível ter meta de economia de apenas 5% é muito precipitado, "porque o governo tem de ter garantias de que conseguirá fornecer energia no período seco do próximo ano". Segundo David, há comentários de que a redução da meta de economia poderá ser aplicada no fim do ano para setores isolados. "Discutem algo sobre isso para o Nordeste, mas para segmentos como pequenas e médias empresas, que têm dificuldade de economizar e participam de forma importante na geração de empregos". O consultor considera que, depois do início dos cortes, muita gente que não alcançou a meta vai reduzir o consumo. "Os cortes vão assustar muita gente. Acho que ainda podemos reduzir o consumo em dois ou três pontos porcentuais".