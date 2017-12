Metade da população do mundo é pobre, diz OIT Aproximadamente a metade da população do mundo vive baixo da linha da pobreza, segundo um informe da Organização Internacional do Trabalho (OIT). De acordo com a entidade, quase 3 bilhões de pessoas vivem com menos de US$ 2 por dia. Desses 3 bilhões, cerca de 1 bilhão ? o equivalente a um quarto da população dos países em desenvolvimento ? vive com menos de um dólar diário. A OIT também informou que o desemprego oficial está em um dos níveis mais altos da história, com 180 milhões de desempregados, enquanto mais de 1 bilhão de pessoas estão subempregadas ou parcialmente empregadas. O diretor-geral da organização, Juan Somavia, disse em Genebra que o objetivo de reduzir a probreza no mundo pela metade até 2015 não vai ser alcançado a menos que seja encontrado um novo modo de se criar oportunidades de trabalho aos pobres. Os números também revelam que a pobreza não está restrita às nações em desenvolvimento: mais de 10% da população nos 20 países mais ricos do mundo vivem com menos da metade do salário mínimo recomendado. "O caminho para sair da pobreza é o trabalho", disse Somavia. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.