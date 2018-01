‘Metade da vizinhança não tem emprego' Elton Domingues, 29 anos, mora no Residencial Estaleiro, em Ipojuca. As 600 casas foram construídas num projeto da Caixa Econômica Federal, numa iniciativa do Atlântico Sul para dar moradias aos funcionários. Até um mês atrás, ele era uma exceção entre os vizinhos de porta: tinha emprego. Foi quando recebeu a carta de demissão e passou para o lado da maioria. “Uns alugaram, mas 80% dos moradores receberam a casa do estaleiro e metade da vizinhança está desempregada”, diz ele.