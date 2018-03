Metade das famílias tem renda inferior a R$ 415, aponta IBGE

Metade das famílias brasileiras vivia com rendimento per capita inferior a R$ 415 em 2008, segundo revela a Síntese de Indicadores Sociais divulgada nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com a pesquisa, o porcentual de famílias brasileiras que tem rendimento familiar per capita de até meio salário mínimo chegou a 22,6% em 2008 mas, apesar do patamar elevado, recuou em relação aos 32,4% apurados há dez anos.

Veja também:

Nível de pobreza de criança e adolescente ainda é alto

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mulheres têm mais escolaridade, mas ganham menos

Brasileiro branco tem 2 anos a mais de escolaridade que negro

População idosa do Brasil é de 21 milhões de pessoas

Esperança média de vida do brasileiro sobe para 73 anos

Veja a variação nos indicadores econômicos e sociais

No Nordeste, a queda no porcentual das famílias nessa faixa de rendimento, entre 1998 e 2008, foi mais intensa do que na média nacional, passando de 54,3% para 41,3% no período. De acordo com o documento de divulgação da pesquisa, esse recuo foi "provavelmente resultado de políticas públicas dirigidas às famílias mais pobres".

Em 2008, o valor médio do rendimento familiar per capita era de R$ 720 e, segundo o IBGE, a distribuição de renda no País naquele ano permanecia "bastante desigual", sendo que no Nordeste o rendimento mediano era de R$ 250, metade do Sudeste, onde chegava a R$ 500.