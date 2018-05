Metade do comitê do Fed queria fim de estímulo Pode haver uma divisão no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve sobre o futuro do programa de compras de bônus, mas parece que as autoridades cujas opiniões atualmente importam - lideradas pelo presidente Ben Bernanke - ainda não estão prontas para reduzir as compras neste ano.