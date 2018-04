Metade dos empresários amplia meta de vendas Quase a metade dos empresários brasileiros (48%) ampliou as estimativas de faturamento para o terceiro trimestre deste ano, enquanto 33% esperam estabilidade e apenas 19% apostam em queda, revela a Pesquisa Serasa Experian de Expectativa Empresarial. Entre abril e junho, os resultados dessa mesma enquete foram diametralmente opostos. Na época, 46% dos empresários ouvidos declararam que tinham reduzido as estimativas de faturamento para o período, enquanto 44% apostavam na estabilidade e só 10% projetavam crescimento. "Tudo sinaliza que o ponto de inflexão da atividade econômica, afetada pela crise desde o fim do ano passado, deve ocorrer no terceiro trimestre", observa o assessor econômico da Serasa Experian, Carlos Henrique de Almeida. A pesquisa, de âmbito nacional, consultou 1.010 executivos da indústria, do comércio e dos serviços, na segunda quinzena de junho. A pesquisa aponta que o otimismo é maior no comércio, com 79% dos empresários revendo para cima as estimativas de vendas para o terceiro trimestre. Na indústria e nos serviços, os resultados de ampliação nas vendas são de 64% e 66%, respectivamente. As empresas de pequeno e médio portes são as mais otimistas, com 73% e 70% dos empresários, respectivamente, aumentando as projeções de faturamento para o período. "Essa é uma boa notícia diante do contexto de retração de atividade econômica", observa Almeida. Na análise do economista, a expansão do consumo doméstico, turbinado pelo corte de impostos para bens duráveis, e o retorno gradual do crédito são fatores decisivos para ampliação do ritmo de atividade neste trimestre. Ele lembra também que a queda nos juros, o aumento da confiança do consumidor e a valorização do real em relação ao dólar colaboram para a melhoria da atividade. Segundo Almeida, o comércio é o setor mais otimista porque é o primeiro que sente o impacto da ampliação do consumo doméstico e do crédito. Para 73% instituições financeiras consultadas, a oferta de crédito para o consumidor vai crescer no terceiro trimestre. No caso da disponibilidade de crédito para empresas, 60% dos bancos apostam na ampliação de recursos entre julho e setembro. Apesar do aumento do otimismo, os empresários ainda não estão dispostos a aumentar investimentos e contratações de funcionários. De acordo com a pesquisa, 68% dos entrevistados vão manter o quadro de pessoal e 55%, os investimentos no terceiro trimestre. Almeida ressalta que os investimentos e as contratações estão em ritmo lento porque há ociosidade, especialmente na indústria.