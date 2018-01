Metade dos funcionários da Arcelor tornam-se acionistas Cerca de 50% dos empregados da Arcelor tornaram-se acionistas da siderúrgica depois de um período de subscrição que durou de 8 a 31 de maio. Subscrição é a preferência que os acionistas de uma empresa possuem na compra de ações emitidas pelo aumento do capital e com preço inferior ao praticado pelo mercado. Em comunicado, a companhia informou que cerca de 2,8 milhões de ações, representando 0,42% do capital da Arcelor, foram subscritas, elevando a fatia dos funcionários para quase 1,4%. "O nível bastante alto da subscrição, numa época em que a empresa é alvo de oferta hostil, sinaliza o forte sentido de solidariedade de nossos associados com nossos esforços para garantir uma criação de valor sustentável pela Arcelor", disse o executivo-chefe da companhia, Guy Dolle. Valorização O grupo Mittal Steel valorizou em 34% sua proposta aos acionistas do grupo Arcelor. Com isso, a oferta está agora em 37,74 euros para cada ação da companhia, a empresa como um todo está avaliada em 25,8 bilhões de euros, frente aos 18,6 bilhões de sua oferta anterior, feita em 27 de janeiro e considerada hostil pela empresa. Pela nova proposta, o grupo anglo-indiano oferece uma ação sua mais 11,10 euros em dinheiro por cada título da Arcelor, ou 17 ações da Mittal Steel por cada 12 do grupo europeu. Segundo um comunicado da empresa, a avaliação de 37,74 euros por ação - valor que será revisado para baixo se for feito o pagamento de algum dividendo - representa também uma valorização de 70% sobre o preço no fechamento do dia 26 de janeiro, antes do anúncio da oferta pública de aquisição. Os acionistas da Arcelor podem optar por uma combinação de ações e dinheiro na proporção que desejarem, para que 29,4% do total que seja pago aos acionistas seja em dinheiro e 70,6%, em títulos.