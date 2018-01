Metade dos países são ´inadequados´ para empresas Cerca de metade dos países do mundo - entre eles o Brasil - não fornece um ambiente estável para a atividade de companhias, conforme análise do estudo Control Risks 2007. A avaliação, publicada nesta terça-feira, foi feita pela Control Risks, uma consultoria que faz avaliações de risco para empresas. Segundo o estudo, 96 dos 198 países analisados (49%) foram classificados como tendo risco ?médio, alto ou extremo? para a instalação de empresas estrangeiras, sob o ponto de vista da segurança e de estabilidade política. O Brasil foi classificado como tendo risco "médio", tanto politicamente quanto sob o ponto de vista da segurança. Melhores e piores Um país considerado ?adequado? pelo estudo é aquele com um governo politicamente estável, com instituições fortes e níveis de crime e violência irrisórios. Os países que figuram como tendo risco ?insignificante? sob os dois aspectos são Andorra, Finlândia, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Turks e Caicos, Islândia, Noruega, Liechtenstein e San Marino. Segundo a Control Risk, a Somália é o país que mais combina riscos para a implantação de negócios no planeta. O país africano é o único considerado como extremamente instável politicamente. Sob o ponto de vista da segurança, a Somália também é tida como tendo um risco extremamente alto, ao lado de Afeganistão, Burundi, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Iraque, Paquistão e Sri Lanka. A avaliação da Somália na condição mais hostil possível se deve ao fato de o país praticamente não ter um governo central de fato, vivendo confrontos entre facções diversas pelo comando do território, sem a possibilidade de dar garantias à instalação de companhias estrangeiras ou de seus funcionários. Países-chave Para a consultoria, ?Estados Unidos, China e Rússia devem enfrentar decisões fundamentais para seus ambientes de negócios no próximo ano?. Entra as decisões apontadas pelo relatório está uma eventual mudança na política americana em relação à sua política para o Oriente Médio, onde se discute uma aproximação de Irã e Síria na busca de um equilíbrio para a região, enquanto na China, a política de livre mercado deve ser reavaliada pelo governo chinês, levando a uma maior ?responsabilidade social? do processo. Na Rússia, a expectativa é de que o presidente Vladimir Putin entre no último ano de seu mandato buscando um controle ainda maior sobre a economia, especialmente sobre os recursos naturais. Desafios De acordo com o estudo, no próximo ano, problemas como fornecimento de energia e crime transnacional devem ser desafios tão grandes para os negócios como assuntos que conquistam mais espaço na mídia - como ameaças terroristas e de eventuais epidemias globais. Em relação à energia, os acontecimentos na Rússia, Venezuela e Nigéria serão decisivos, dada a dependência que muitos países têm em relação à produção de petróleo dessas nações. O crescimento do crime praticado na internet e as infrações de direitos intelectuais são os motivos pelos quais o Control Risk 2007 coloca o crime transnacional como um dos principais obstáculos a ser superado. Embora o terrorismo siga como uma ameaça concreta, o relatório fala sobre o ?impacto desproporcionado e pernicioso [do terrorismo] sobre as decisões políticas e comerciais no mundo?.