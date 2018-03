Metalfrio protocola na Anbima oferta pública

A Metalfrio Solutions entrou na sexta-feira, 11, com pedido de análise de oferta pública primária e secundária de ações na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). De acordo com fato relevante da noite de 11/12, a oferta terá esforços de colocação no exterior e coordenação de Credit Suisse (líder), Itaú BBA e Morgan Stanley.

Não há faixa indicativa do preço estimado - a ação encerrou o último pregão cotada a R$ 10,69 - nem a quantidade de ações da oferta primária.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por sua vez, o prospecto preliminar informa alguns detalhes da secundária. Os acionistas vendedores, entre os quais MFR, ETR, MRCo e Cambria, colocarão 13.998.144 ações na oferta.