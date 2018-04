Metalfrio tem lucro 42% maior no trimestre A fabricante de refrigeradores Metalfrio teve lucro líquido de R$ 6,2 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 42% ante o resultado de igual período em 2007. De julho a setembro, a receita líquida da empresa totalizou R$ 183,6 milhões, o equivalente a crescimento de 23,3% frente aos R$ 148,9 milhões do mesmo trimestre do ano passado.