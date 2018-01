Metalúrgica cria 4º turno de trabalho O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e Região e a empresa Rolamentos Fag assinaram nesta segunda-feira um acordo que cria o quarto turno de trabalho na companhia, que reúne 800 funcionários na zona sul da capital paulista. Segundo o presidente do sindicato, Eleno José Bezerra, não se registrava criação de turnos de trabalho no segmento há dez anos. "Não é uma coisa isolada, pois realmente existem contratações sendo feitas. A empresa está com 100% do espaço de produção ocupado", disse. Para Bezerra, o governo poderia ser mais corajoso nas decisões que afetam a classe trabalhadora, reduzindo a jornada de trabalho e compensando as empresas com redução nos impostos. "Gostaria que o presidente voltasse à mesma coragem que tinha quando era dirigente sindical e enfrentasse os intelectuais da economia", afirmou. Para ele, a criação de vagas ainda é muito pequena para o grande número de desempregados. Quanto às perspectivas de crescimento da economia e emprego para o restante de 2004, o sindicalista afirmou que acredita na manutenção da recuperação, mas acha que a retomada poderia ser mais acelerada, com a redução dos juros. "A tartaruga vai andando, mas tudo isso poderia ser feito a passos de coelho", disse.