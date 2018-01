Metalúrgicos avançam em acordo para reajuste de 5% Após quase duas semanas de "greve Canguru", os metalúrgicos já estimam acordo com os empresários sobre o reajuste salarial e amenizam o discurso de manter a greve por tempo indeterminado. "Tivemos uma reunião ontem (quinta-feira) com o grupo 19-3 e chegamos ao reajuste salarial de 5%", afirmou Eleno Bezerra, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. O grupo 19-3, que compreende as categorias de máquinas, eletroeletrônicos, entre outros, corresponde a 56% do Sindicato, segundo o presidente. O acordo de 5% representa a metade do que os metalúrgicos reivindicavam no início da greve, quando pediram 10% de reajuste. Nesta sexta-feira, dia 10, Bezerra terá reuniões com os grupos patronais 3 (autopeças) e 10 - que abrange Fiesp e outros sindicatos. "Estamos próximos dos acertos e na segunda-feira (13), quando teremos a plenária entre os 52 sindicatos e a assembléia com os metalúrgicos, dependendo do que ocorrer nas reuniões de hoje, eu devo incentivar a aprovação deste reajuste (5%)", declarou Bezerra. Ainda assim, o presidente do Sindicato não deixou de lembrar que a greve por tempo indeterminado ainda tem chances de ocorrer. "Enquanto se está negociando as chances sempre existem". A greve dos metalúrgicos começou no dia 26 de outubro, após aprovação na plenária do dia anterior, em que a principal reivindicação era o reajuste salarial de 10%. Ela foi apelidada de "greve Canguru", pois passaria cada dia em uma cidade do estado paulista com paralisações nas fábricas de apenas duas horas.