Metalúrgicos brasileiros e alemães debatem caso Volks A ?Semana Volkswagen? é o assunto em debate do seminário conjunto de cooperação internacional entre os Sindicatos IG Metall de Wolfsburg, Metalúrgicos do ABC e Comissões de Fábrica na Volkswagen de Wolfsburg, Brasil, Argentina e México. A ?Semana Volkswagen? é como ficou conhecido o acordo firmado no final do ano passado entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a montadora alemã, que reverteu três mil demissões por meio da redução da jornada de trabalho e de um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para 700 funcionários. Nas unidades alemãs da montadora, acordo semelhante vigora desde 1994. Os sindicalistas debaterão a jornada de trabalho, estrutura salarial e a interpretação do conceito e formas de aplicação da ?Semana Volkswagen?; estruturas salariais nas plantas da Alemanha, Brasil, Argentina e México. Segundo os organizadores, participarão representantes sindicais e das comissões de fábrica em Wolfsburg (Alemanha), São Bernardo, Taubaté, Resende, Curitiba e São Carlos (Brasil) e México.