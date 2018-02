Metalúrgicos da Bosch entram em greve em Curitiba

Os funcionários da empresa rejeitaram a nova proposta salarial apresentada, de 3,5% de aumento real, com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), estimada pelo Dieese em 4,13% para dezembro deste ano, além de abono salarial de R$ 2 mil, dividido em duas parcelas.

Uma nova assembleia está marcada para amanhã. Segundo o presidente do Sindicato, Sérgio Butka, se houver uma nova proposta, ela será votada. Caso contrário, a greve vai continuar. A data-base da categoria é em 1º de dezembro.

Ontem, os funcionários da empresa paralisaram as atividades em protesto de duas horas, das 6 às 8 horas. Os metalúrgicos negociam um acordo, no mínimo, igual ao obtido pelos funcionários da indústria de tratores Case New Holland (CNH). Eles conseguiram a reposição integral do INPC mais 3,7% de aumento real, além de abono de R$ 2 mil.