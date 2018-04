Metalúrgicos da CSN anunciam greve para segunda-feira Os metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) decidiram entrar em greve a partir de segunda-feira em rejeição à proposta de aumento salarial apresentada pela empresa. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Carlos Perrut, informou que os empregados não aceitaram as duas alternativas oferecidas pela CSN: 8% de reajuste a partir de maio ou 9,5%, em junho. Segundo Perrut, os metalúrgicos continuam abertos para negociação, mas se as condições não mudarem, a greve já está decidida. Os funcionários querem aumento de 9,5% a partir de maio.