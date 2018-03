Metalúrgicos da CUT também pedem reajuste Os metalúrgicos dos 13 sindicatos ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) decidiram hoje, em assembléia, lançar também uma campanha salarial de emergência, a exemplo dos ligados à Força Sindical. A pauta de reivindicações já foi entregue aos grupos negociadores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), mas nenhuma reunião foi agendada. Da pauta constam reposição salarial equivalente a 40 horas trabalhadas e antecipação permanente da data-base da categoria de novembro para setembro. "A reposição de 40 horas é o suficiente para cobrir a inflação de novembro a fevereiro", disse Adi dos Santos Lima, presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é o maior sindicato ligado à federação, que representa, no total, cerca de 250 mil trabalhadores.