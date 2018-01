Metalúrgicos da Força fazem passeata em SP Metalúrgicos de 51 sindicatos filiados à Força Sindical farão passeata nesta quarta-feira, como parte da manifestação pelo reajuste salarial da categoria e contra a corrupção no País. Segundo programação divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e Região, os trabalhadores sairão da sede da central sindical, às 14 horas, e seguirão em passeata até a Praça da Sé, na região central da capital paulista. Durante a manhã, os, na sede da Força, os metalúrgicos realizam uma plenária de abertura da Campanha Salarial 2005, que envolve cerca de 700 mil empregados com data-base em 1º de novembro. Entre as reivindicações estão a reposição salarial e o aumento real, redução de jornada de trabalho, fim da terceirização nas fábricas e Participação nos Lucros ou Resultados (PLR). O porcentual de reajuste salarial desejado pelos trabalhadores deverá ser definido hoje.