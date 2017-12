Metalúrgicos da Volks fazem greve de advertência Os 12 mil funcionários da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, iniciaram às 6 horas da manhã desta sexta-feira uma greve de advertência, que deve durar até segunda-feira. Os metalúrgicos decidiram pela paralisação em uma assembléia realizada na noite de ontem. Há 50 dias, eles vêm discutindo com a montadora valores da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), mas ainda ambas as partes não chegaram a um consenso. Os funcionários do turno diurno estão reunidos neste momento em frente à Volks.