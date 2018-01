Metalúrgicos da Volks transferem assembléia para 2ª feira A forte chuva que caiu na manhã de hoje no ABC obrigou a transferência da assembléia do Sindicato dos Metalúrgicos, ligado à CUT, que se realizaria na frente da fábrica da Volkswagen de São Bernardo. A Assembléia será realizada na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã. Na assembléia da categoria seria decidido sobre as negociações salariais, com um aumento de 20% e também sobre a decisão da Volkswagen da Alemanha de demitir funcionários da empresa no Brasil que façam greve.