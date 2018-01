Metalúrgicos da VW prometem reagir caso não haja acordo O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, José Lopez Feijóo, afirmou hoje que o sindicato está aberto a negociações com a Volkswagen, mas promete reagir caso a empresa implemente as medidas previstas no processo de reestruturação sem um acordo com a entidade. Executivos da montadora disseram que os sindicalistas não estão abertos para conversas. "Estamos dispostos ao diálogo, mas queremos transparência da montadora, queremos que eles coloquem num papel as informações que nos foram dadas", declarou o sindicalista. A Volkswagen do Brasil está procurando implementar um projeto de reestruturação que inclui corte de empregos e gastos. Ela não confirma as demissões necessárias, mas o sindicato fala em 5,7 mil cortes até 2008. Hoje, representantes da montadora afirmaram que implementarão as medidas caso não haja um acerto com os metalúrgicos. "Se eles tomarem atitudes sem negociar, é claro que haverá reação", disse Feijóo.