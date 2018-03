Metalúrgicos de autopeças de SP ganham abono Os metalúrgicos da capital paulista do setor de autopeças ligados à Força Sindical fecharam nesta quinta-feira um acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) para o pagamento de abono salarial, como forma de repor parte da inflação acumulada desde a data-base, em novembro. O acordo foi acertado em audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-2ª Região). O abono garante ao trabalhador 45% do salário, respeitados o piso de R$ 325,00 (para quem ganha menos de R$ 722,00) e o teto de R$ 990,00 (para quem ganha acima R$ 2.200). Nas empresas com menos de 100 trabalhadores, o abono será pago em três parcelas. Nas com mais de 100, será pago em duas vezes. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Eleno José Bezerra, disse ter ficado satisfeito com a conciliação. "Mostramos que somos políticos e os empresários demonstraram que amadureceram", afirmou. O advogado Draúsio Rangel, negociador do Sindipeças, disse que o abono foi muito bom para as empresas. "Para elas, significa menor custo agora dar um abono do que um reajuste", afirmou Dráusio, garantindo que na próxima data-base os trabalhadores deverão ter reposição integral da inflação de um ano. Segundo estimativa de Bezerra, o abono conseguido hoje deverá beneficiar em torno de 17 mil trabalhadores, de 325 empresas da capital.