Metalúrgicos de São Paulo defendem IPI reduzido

"As manobras de caráter monetário e fiscal adotadas pelo governo foram fundamentais para aliviar as inevitáveis pressões da crise financeira sobre a produção e o emprego", diz o presidente do sindicato, Miguel Torres, no comunicado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, que informou que o anúncio definitivo sobre a manutenção do desconto deverá sair até o dia 31 de outubro, havia cobrado, mais cedo, a colaboração de empresários em relação à contratação de mão de obra, promoções e facilidade de financiamento.

Em contrapartida, o sindicato divulgou a existência de um cenário positivo, com a perspectiva de incorporação de cerca de 4 mil trabalhadores ao segmento de eletroeletrônicos até o fim do ano. "A manutenção e geração de novos empregos e a expectativa de retomada de crescimento a níveis semelhantes aos ocorridos anteriormente à crise, já para 2010, são motivos suficientes para manter as reduções de impostos", diz a nota.