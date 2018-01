Metalúrgicos de SP definem nesta segunda rumo da greve O Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo define nesta segunda-feira o rumo de sua "greve canguru", em plenária com os 52 sindicatos da categoria. A definição, adiantada pela Agência Estado na última sexta-feira após entrevista com o presidente do Sindicato, Eleno Bezerra, deve ser mesmo a aprovação do reajuste de 5% negociada entre o sindicato e os representantes das empresas. A reunião plenária ocorrerá por volta das 14 horas e a assembléia dos metalúrgicos será realizada após as 18 horas. De acordo com Bezerra, este seria o melhor reajuste diante do crescimento industrial "decadente" neste 2º semestre. "Esse foi o melhor acordo que conseguimos chegar diante do crescimento decadente, pífio, da indústria", afirmou o presidente. O crescimento do setor chega a 5,6%, segundo Bezerra. O reajuste salarial acordado é metade do que a categoria reivindicava no início da greve, quando pediu 10%. Após intensas negociações, metalúrgicos e empresários devem encerrar a greve nesta segunda. "Defenderei a aprovação deste reajuste na plenária e na assembléia que acontecerão hoje segunda)", afirmou o presidente do Sindicato, que acrescentou também que a greve por tempo indeterminado, ameaçada na semana passada pela categoria, "não deverá ocorrer". A "greve Canguru" teve início no dia 26 de outubro, após aprovação em plenária no dia anterior. A paralisação foi apelidada assim por ocorrer cada dia em uma cidade, com duração de duas horas. A greve percorreu cidades do Estado paulista durante duas semanas e mobilizou cerca de 200 mil trabalhadores.