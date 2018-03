Metalúrgicos de SP devem decidir hoje sobre greve

O prazo para a apresentação de uma proposta terminou ontem. Segundo o sindicato, além de não formalizarem uma contraproposta, os empresários querem tirar cláusulas sociais da convenção coletiva, que já são uma conquista da categoria, como a garantia de emprego aos acidentados no trabalho e portadores de doenças profissionais, além estabilidade para quem está perto da aposentadoria. Eles ainda querem reduzir o porcentual sobre as horas extras e não querem reduzir a jornada de trabalho, afirma o sindicato.

A categoria reivindica 10% de aumento salarial (reposição da inflação mais aumento real), piso salarial único, jornada de 40 horas semanais, estabilidade para os acidentados no trabalho e portadores de doenças profissionais, entre outros. A campanha salarial é unificada com outros 52 sindicatos metalúrgicos do Estado, filiados à Força Sindical, que representa cerca de 800 mil trabalhadores. A data-base da categoria é 1º de novembro.