Metalúrgicos de SP pedem na Justiça correção de tabela do IR O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, filiado à Força Sindical, vai entrar nesta sexta-feira com uma ação cível pública contra a União exigindo a correção da alíquota da tabela do Imposto de Renda (IR). A assessoria de imprensa da Força Sindical informou que a ação será protocolada às 15h de sexta-feira na Justiça Federal. Os metalúrgicos reivindicam uma correção de 14,74% referentes à inflação registrada entre janeiro e dezembro de 2002.