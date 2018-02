Metalúrgicos de SP realizam assembléia-geral nesta 6ª O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e região realizará assembléia-geral da categoria nesta sexta-feira, às 18h, na subsede da entidade, para aprovação da pauta de reivindicações da Campanha Salarial Unificada 2006. Segundo o Sindicato, estão sendo promovidas assembléias diárias nas portas de fábrica para mobilizar os trabalhadores. A entidade informou que os 52 sindicatos metalúrgicos do Estado de São Paulo filiados à Força Sindical realizarão assembléias até domingo para aprovação da pauta. Um documento elaborado a partir do resultado das assembléias será entregue segunda-feira, dia 25 aos grupos patronais. De acordo com o Sindicato, a campanha envolve cerca de 700 mil trabalhadores com data-base em 1º de novembro.