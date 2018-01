Metalúrgicos defendem acordo coletivo para multa de FGTS O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos da Força Sindical (CNTM), Eleno Bezerra, informou que vai enviar um ofício aos sindicatos patronais e à Confederação Nacional da Indústria (CNI) para propor um acordo em relação ao pagamento da multa de 40% do FGTS aos aposentados demitidos sem justa causa. A proposta é que as empresas façam o pagamento do valor atualizado da multa em até seis parcelas para os trabalhadores que aderirem a um acordo coletivo. O acordo seria semelhante ao feito durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para o pagamento dos resíduos do FGTS relativos aos Planos Verão 1 (1989) e Collor (1990). "É um acordo bom para os trabalhadores, que receberão os valores mais rapidamente, e para as empresas, que se livram dos custos processuais que teriam caso recebessem uma enxurrada de processos individuais que sabem que serão vencidos pelos trabalhadores mais para frente", considerou. Bezerra disse estar otimista em relação à resposta da CNI e dos sindicatos patronais a respeito do acordo, mas disse que, caso a proposta não seja aceita, os sindicatos serão orientados a entrar com processos coletivos contra as empresas. "O trâmite de processos coletivos é menor que no caso de processos individuais e eles não abarrotam a Justiça", disse. "Mas não acredito que os empresários não queiram negociar, porque os custos processuais, juros, correção, honorários e multa dos processos seriam maiores que aquilo que seria pago no acordo coletivo", acrescentou, ressaltando que os sindicatos farão campanha para que os trabalhadores desistam de ações individuais e assinem o acordo coletivo. Ele admitiu não saber quantos aposentados foram prejudicados com o não-pagamento da multa de 40% do FGTS, mas disse que terá os números quando a campanha do acordo começar. "Vamos montar uma base de dados para saber quantos aposentados devem ser beneficiados com o acordo", afirmou. Após o envio do ofício, que deve acontecer nesta semana, a CNI e os sindicatos patronais terão 48 horas, período definido por lei, para responder se aceitam negociar a proposta da Confederação.