Metalúrgicos discutem reajuste em âmbito nacional Após o Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo aprovar o reajuste salarial de 5% acordado com empresários, agora a discussão ganha proporção nacional. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos da Força Sindical (CNTM), Eleno Bezerra, também presidente do Sindicato do Estado paulista, programa para a próxima terça-feira, dia 21, uma nova plenária com os dirigentes da Confederação para discutir as propostas de reajuste entre os demais Estados. Na ocasião, serão avaliadas e definidas propostas de negociação com os grupos patronais. Além disso, os metalúrgicos buscam garantir o pagamento dos 40% do FGTS aos aposentados demitidos que não receberam este direito. A CNTM é constituída por 9 federações e 130 sindicatos de trabalhadores metalúrgicos, representando uma base metalúrgica de cerca de 1 milhão e 100 mil trabalhadores em todo o País. A plenária acontece às 14 horas, na capital paulista, no Palácio do Trabalhador, no bairro da Liberdade.