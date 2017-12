Metalúrgicos do ABC decidem se entram em greve Os metalúrgicos do ABC (região paulista que inclui os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano) fazem assembléia, logo mais às 18h, na sede do sindicato da categoria em São Bernardo do Campo (SP). Os metalúrgicos, que reivindicam melhores salários, vão decidir se entram em greve a partir de segunda-feira, dia 20. As informações são da Agência Brasil.