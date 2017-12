Metalúrgicos do ABC entram em greve Cerca de 150 mil metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos, São Caetano do Sul e Tatuí entram em greve a partir desta segunda-feira. Vão cruzar os braços trabalhadores dos grupos 9 (máquinas) e 10 (iluminação) e do setor de fundição. A decisão foi tomada no sábado porque os empregadores não apresentaram proposta de reajuste para a categoria. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, José Feijó, a paralisação continua pelo menos até sexta-feira, quando será realizada nova assembléia. Cerca de 40 mil trabalhadores devem aderir. Em assembléia com 3 mil pessoas, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi das Cruzes e Região iniciou neste domingo a campanha salarial da categoria. Os trabalhadores pedem reajuste de 15% nos salários e ameaçam entrar em greve a partir de 20 de outubro caso não haja acordo com os empregadores. O reajuste leva em conta a reposição da inflação no último ano, mais aumento real de cerca de 8%. ?A produtividade aumentou e a economia cresceu. Não há motivos para as empresas não concederem aumento real?, diz o presidente do sindicato, Eleno José Bezerra. ?Não aceitaremos 1% ou 2%. Se não tivermos proposta digna até outubro, faremos greve.? Além dos 15%, a categoria quer piso salarial único no valor de R$ 700 e a redução da jornada de trabalho sem a redução dos salários.