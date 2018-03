Metalúrgicos do interior de SP também decidem parar Os representantes dos metalúrgicos do Interior decidiram hoje, em assembléia na Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, que farão greves por empresa a partir de amanhã. Segundo o vice-presidente da entidade, Francisco Sales Gabriel Fernandes, o Chiquinho, cerca de 100 representantes dos 51 sindicatos do interior, que contam com 90 mil trabalhadores, votaram na assembléia. A pauta da categoria é única no Estado. Os metalúrgicos pedem 10% de reposição salarial desde novembro (data-base da categoria), mais redução na jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais e seguro-desemprego por até 12 meses. "Vamos colocar fogo no interior. Até agora tentamos negociar, mas os patrões estão levando com a barriga. Há muitas empresas que têm condições de pagar os aumentos", afirmou Fernandes. Segundo ele, as paralisações começam amanhã de manhã e deverão implicar em redução da produção. Protesto Cerca de 300 metalúrgicos estão fazendo um protesto em São Paulo, reivindicando reposição salarial emergencial de 10%. Cerca de 23 mil metalúrgicos entraram em greve nesta terça-feira em São Paulo, atingindo 40 empresas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes estão concentrados na Avenida Henry Ford, nas proximidades da Rua Sarapuí, região da Vila Prudente. Os trabalhadores ocupam as faixas central e da direita, mas apesar disso não oferecem maiores problemas ao trânsito na área.