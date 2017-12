Metalúrgicos em SP terão reajuste de 10% Metalúrgicos ligados à Força Sindical assinaram nesta segunda-feira um acordo salarial com as empresas do Grupo 10, que reúne a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e sindicatos patronais das indústrias de mecânica, funilaria e estamparia, entre outros. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi das Cruzes e Região, o acordo garante o mesmo porcentual reajuste e de aumento salarial concedido aos trabalhadores dos demais grupos. Com este acerto, 100% da categoria, representada pelos 51 sindicatos filiados à central, estão com o reajuste salarial garantido. O acordo estabelece reajuste salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos últimos 12 meses terminados em outubro, mais 4% de aumento de real, o que foi estimado pelo sindicato em cerca de 10% de reajuste total. Também foram conquistados pela categoria o abono salarial de 30%, em duas parcelas (5 de dezembro e 20 de janeiro); pisos salariais, manutenção das cláusulas sociais, inclusive as da garantia de emprego aos acidentados no trabalho e portadores de doenças profissionais, entre outros.