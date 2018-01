Metalúrgicos encerram greve e assinam acordo salarial Após intensas negociações, metalúrgicos e empresários entraram em acordo definitivo, com aprovação da contraproposta feita pelos grupos patronais de 5% de reajuste salarial, após plenária entre os 52 sindicatos e assembléias realizadas na segunda-feira. Metalúrgicos da Força Sindical de São Paulo e os grupos patronais assinam nesta terça-feira o acordo com os grupos patronais 3, 9 e 10, selando assim o encerramento da "greve Canguru", que de 26 de outubro a 9 de novembro "passou" cada dia em uma cidade do Estado com paralisações de duas horas. Cerca de 200 mil trabalhadores participaram da mobilização. Inicialmente, os metalúrgicos reivindicavam 10%, mas o próprio presidente do Sindicato, Eleno Bezerra, já sinalizava que esse reajuste era "negociável". Na última sexta-feira, Bezerra adiantou em entrevista à Agência Estado havia chegado a um acordo de 5% com os grupos patronais, e que defenderia esta aprovação em plenária e assembléias, colocando fim à greve. "Foi o melhor acordo que chegamos, diante do crescimento decadente da indústria", afirmou o presidente. Segundo ele, esse reajuste era bastante justo, "se comparado ao crescimento de 5,6% da indústria". "Desta forma estão colocando quase o crescimento total da indústria para o reajuste. É um aumento real de quase 80% no salário dos trabalhadores", declarou.