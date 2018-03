Metalúrgicos entram em greve quarta-feira por reajuste de 10% Os metalúrgicos de São Paulo aprovaram neste domingo o início de um movimento grevista a partir de quarta-feira, com a paralisação inicial de 40 fábricas na Capital. A categoria reivindica reposição salarial de 10% para compensar a inflação acumulada a partir de novembro, data-base dos trabalhadores. Eles prometem realizar paradas diárias em grupos de empresas, pretendem mobilizar os 280 mil metalúrgicos da capital e estender o movimento para todo o Estado de São Paulo. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi das Cruzes e Região, Eleno José Bezerra, afirmou que, em novembro passado, a categoria teve reajuste de 10,26%, mas "em quatro meses a inflação já levou isso". Ele destacou que os trabalhadores de São Paulo ainda sofrem com os aumentos das taxas municipais, como do lixo e da iluminação pública. A greve foi aprovada durante o 10º Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo, que terminou na manhã deste domingo no ginásio do Ibirapuera, zona Sul da capital, depois de dois dias de trabalhos. A paralisação foi apontada pela categoria como último recurso, pois as negociações com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) não surtiram efeito. O sindicato promete notificar todas as empresas nesta segunda-feira, mas não adiantou por quais delas o movimento deve começar. "Escolheremos aquelas que estão em melhores condições, de preferência exportadoras e sem estoque", disse o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Ele negou que o movimento seja político. "Isso não tem nada a ver com o governo. É um pleito salarial", disse. Na opinião de Paulinho, a reposição inflacionária neste momento "contribuirá com o governo", pois evitará um reajuste em índices bem maiores por ocasião da data-base. "No ritmo que está (a inflação), chegaremos a novembro com perda de 25% a 30%. Somente na Força (Sindical) são três milhões de trabalhadores com data-base em novembro. Se repor 25% de uma vez, aí sim teremos automaticamente o aumento da inflação", explicou.