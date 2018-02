Metalúrgicos entregam pauta de reivindicações salariais Representantes dos 52 sindicatos de trabalhadores metalúrgicos no Estado de São Paulo, filiados à Força Sindical, devem entregar a pauta de reivindicações salariais da categoria aos grupos patronais, na próxima segunda-feira, dia 25. Segundo informou o Sindicato, a pauta será entregue ao Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), ao presidente da Federação das Indústrias do estado de São Paulo, Paulo Skaf, e ao Grupo 9 (que representa nove sindicatos no Estado de São Paulo na área metalúrgica). De acordo com o Sindicato, a campanha envolve cerca de 700 mil trabalhadores com data-base em 1º de novembro. As principais reivindicações da pauta são: reposição da inflação mais aumento real; piso salarial único; combate à terceirização que torna precária as condições de trabalho e reduz salários e benefícios dos terceirizados; redução da jornada de trabalho e reconhecimento do Delegado Sindical; além de cláusulas sociais, com ênfase na saúde e segurança do trabalhador. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e região realizará assembléia-geral da categoria nesta sexta-feira, às 18h, na subsede do Sindicato, para aprovação da pauta de reivindicações.