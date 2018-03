Metalúrgicos fazem manifestação nesta sexta em São Paulo

Metalúrgicos vão realizar nesta sexta-feira, 9, nas zonas oeste e norte de São Paulo, dois atos de mobilização para a campanha salarial e para decidir a aprovação de greve a partir do dia 19. As mobilizações começam na Estrada Turística do Jaraguá, em Pirituba, na zona oeste, e a partir das 8 horas, na Avenida Guarajás, no Jaçanã.

A categoria reivindica 10% de aumento salarial (reposição da inflação + aumento real), piso salarial único, jornada de 40h semanais, estabilidade para os acidentados no trabalho e portadores de doenças profissionais, entre outros.

A campanha salarial envolve 53 sindicatos de metalúrgicos do Estado, filiados à Força Sindical, que representam cerca de 800 mil trabalhadores, com data-base em 1º de novembro.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, participam da ação os presidentes do Sindicato, Miguel Torres, e da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva.