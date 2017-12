Metalúrgicos fazem passeata na Avenida Paulista Cerca de 600 metalúrgicos filiados à Força Sindical estão realizando uma passeata na Avenida Paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a marcha acontece no sentido Paraíso-Consolação em direção à sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e ocupa duas faixas. Munidos de dois carros de som, os manifestantes reivindicam, entre outras coisas, melhores salários nas reposições unificadas. Por causa do protesto, o trânsito está lento naquela área.