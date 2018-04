Metalúrgicos fazem passeata por empregos da Embraer

Cerca de 400 funcionários da Embraer fizeram uma passeata pelas ruas de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, na manhã desta sexta-feira, 27, para comemorar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, que suspendeu as 4,2 mil demissões da empresa. Veja Também: Embraer anuncia corte de 20% dos 21,3 mil funcionários As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, Luís Carlos Prates, uma nova manifestação será feita às 15 horas, em frente à sede da Embraer, com os funcionários do segundo turno da empresa. O ato vai contar com vários sindicalistas, entre eles Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical, e da Conlutas, e espera reunir outros 400 trabalhadores. O objetivo da manifestação, segundo Prates, é dar continuidade à campanha contra as demissões e para garantir a decisão do Tribunal. O TRT também determinou uma audiência entre os representantes da Embraer e das entidades sindicais na próxima quinta-feira, 5, em Campinas.